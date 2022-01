Maria van Kerkhove, epidemiolog i dyrektor techniczna WHO ds. COVID-19, zabrała głos ws. wariantu Omikron. Powiedziała m.in., które osoby są najbardziej narażone na ciężki przebieg choroby wywołanej wirusem.

Wariant Omikron, wysoce zaraźliwa mutacja koronawirusa, atakuje świat. Niektórzy eksperci twierdzą nawet, że wirus nie ominie nikogo i każdy z nas się z nim zetknie. Nie wszyscy jednak przejdą chorobę w sposób objawowy. Część osób musi się jednak przygotować na pogorszenie stanu zdrowia.

Które osoby są narażone na ciężki przebieg choroby wywołanej zakażeniem wariantem Omikron? Głos w tej sprawie zabrała Maria van Kerkhove, epidemiolog i dyrektor techniczna WHO ds. COVID-19. Swoją wypowiedź oparła na dotychczasowych obserwacjach.

„Dowiadujemy się, że osoby z chorobami przewlekłymi, osoby w podeszłym wieku, osoby nieszczepione, mogą doświadczać ciężkiego przebiegu COVID-19 po zakażeniu przez Omikron” – powiedziała cytowana przez serwis medonet.pl.

Epidemiolog odniosła się również do sugestii, wedle których każdy z nas zachoruje na Covid-19 w wyniku zakażenia wariantem Omikron. Jej zdaniem jest to zbyt dalece posunięta teza. Przyznała jednocześnie, że wiele osób faktycznie zetknie się z nową mutacją koronawirusa. „Z pewnością obserwujemy bardzo wiele przypadków i ciągłe wzrosty liczby zachorowań na całym świecie” – powiedziała van Kerkhove, która dodała, że większa liczba infekcji to ogromne wyzwanie, dla każdego systemu opieki zdrowotnej.

źródło: medonet.pl, wmeritum.pl