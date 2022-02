Kuba Wojewódzki wraca do jury. Dziennikarz będzie jednym z jurorów w programie „Mask Singer” – programie TVN opartym na południowokoreańskim formacie „King of Mask Singer”. Przy okazji ujawnił również cały skład jury.

„Masz Singer” to program, który wiosną 2022 roku pojawi się na antenie TVN. Bierze w nim udział 12 znanych osób, które występują w kostiumach, by ukryć swoją prawdziwą tożsamość. To właśnie jurorzy mają rozszyfrować, kto kryje się za maską. W każdym odcinku ujawniana jest tożsamość osoby, która zdobędzie najmniejszą liczbę głosów. Statuetkę Złotej Maski wygrywa osoba, której personalia najdłużej pozostaną tajemnicą.

Jak się okazuje, przy okazji programu do roli jurora powróci Kuba Wojewódzki. Dziennikarz w przeszłości pojawiał się jako juror takich programów, jak „Idol”, „Mam talent”, „X-Factor” czy „Mali giganci”. Teraz znów będzie miał okazję sprawdzić się w tej roli.

Przy okazji zdjęcia, jakie opublikował na Instagramie, Wojewódzki ujawnił również pozostałych członków jury. Będą to Kacper Ruciński, Joanna Trzepiecińska oraz Julia Kamińska. „Czasy się zmieniają ale pan zawsze jest w komisjach… Po raz pierwszy biorę udział w programie, który wygląda tak, jakby w Polsce zalegalizowali marihuanę…” – napisał.

Żr.: Instagram/kuba_wojewodzki_official