Karl Geiger w piękny sposób zwrócił się podczas wywiadu Kamila Stocha. Niemiec został dziś brązowym medalistą olimpijskim i pokonał właśnie Polaka. Stwierdził, że rozumie ogromny ból naszego reprezentanta, ponieważ sam niedawno przeżył podobny moment.

Kamil Stoch nie mógł powstrzymać łez po sobotnim konkursie olimpijskim na dużej skoczni. Polak ostatecznie zakończył rywalizację na czwartym miejscu, tracąc 4,1 punktu do trzeciego Karla Geigera. Zawody wygrał Marius Lidnvik, który wyprzedził Ryoyu Kobayashiego.

W wywiadzie z dziennikarzami Kamil Stoch nie był w stanie ukryć smutku. „Widocznie nie zasłużyłem na ten medal. To nie jest ewidentnie ani mój sezon, ani mój czas. Trudno mi się z tym pogodzić, ale tak jest. Mogę tylko powiedzieć, że zrobiłem, co mogłem. Że naprawdę dałem z siebie wszystko. Nie stać mnie dzisiaj było na nic więcej” – powiedział.

Na te słowa zareagował Karl Geiger, który zwrócił się do Stocha. „Kamil, ty płakałeś dziś, ja dwa dni temu. Chcę żebyś wiedział, że to niczego nie zmienia. Jesteś największym sportowcem jakiego znam. Wiem jak to boli. Ale to żaden koniec” – mówił Niemiec, którego cytuje dziennikarz TVP Michał Chmielewski.

Geiger nie ukrywał, żreć ostatnie dni były dla niego bardzo trudne. „Moja żona musiała jakoś to wytrzymać. Ale dziękuję za wspaniałe wsparcie, które otrzymałem. Jestem niezwykle wdzięczny” – powiedział.

Karl Geiger: – Kamil, ty płakałes dziś, ja dwa dni temu. Chcę żebyś wiedział, że to niczego nie zmienia. Jesteś największym sportowcem jakiego znam. Wiem jak to boli. Ale to żaden koniec. ♥️#skijumpingfamilly #skijumping @sport_tvppl #Pekin2022 — Michał Chmielewski (@chmiielewski) February 12, 2022

Czytaj także: Kamil Stoch ze łzami w oczach. Przejmujący wywiad na antenie [WIDEO]

Żr.: Sport.pl, Twitter/Michał Chmielewski