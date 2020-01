Paweł Kukiz krytykuje działania Prawa i Sprawiedliwości ws. reformy sądownictwa. Lider Kukiz’15 w rozmowie z Jackiem Żakowskim ocenił ryzyko polexitu oraz wskazał, którego kandydata popiera w wyborach prezydenckich. – Po pięciu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości zgodziłem się z Pawłem Kukizem – powiedział redaktor Żakowski.

Podejmowane przez obóz rządzący próby reformy wymiaru sprawiedliwości skomplikowały stosunki na linii Warszawa-Bruksela. Komisja Europejska wyraża zaniepokojenie ustawami, które mogą zagrażać praworządności. Z kolei partia rządząca nieustannie polemizuje twierdząc, że władze w Polsce mają prawo wprowadzać reformy.

„Będąc wyautowanymi z tej Unii giniemy po prostu”

Zdaniem polityków opozycji gra, którą toczy PiS z Unią Europejską może się zakończyć dla Polski bardzo niekorzystnie. Ostatnio do tej opinii zdaje się skłaniać także Paweł Kukiz. W rozmowie z Jackiem Żakowskim, wyraził nadzieję, że Polska pozostanie w UE.

– Będąc wyautowanymi z tej Unii giniemy po prostu. Nie mam co do tego wątpliwości. Znowu wchodzimy w strefę wpływów rosyjskich i tyle. To jest ogromne zagrożenie – podkreślił na antenie TOK FM. Zdaniem posła kluczowe jest odnalezienie odpowiednich proporcji pomiędzy pragmatyzmem a godnością.

Kukiz gorzko o współpracy z PiS: „Zostałem oszukany, okłamany”

W trakcie rozmowy pojawił się również temat ordynacji wyborczej. – Jeżeli mamy sytuację, w której absolutną władzę sprawuje partia, która dostała 8 mln głosów, a Polska liczy 37 mln obywateli, to dla mnie to jest nielogiczne. Nazywanie takie systemu demokracją jest nadużyciem – tłumaczy Kukiz.

Z posłem zgodził się prowadzący rozmowę. – Jakie to dziwne. Po pięciu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości zgodziłem się z Pawłem Kukizem – podkreślił Żakowski. Kukiz kontynuował dodając, że Polska nie była jeszcze krajem demokratycznym. – W tej chwili ewidentnie idziemy w kierunku PZPR – zaznaczył.

Kukiz zasugerował również, że ma osobisty żal do PiS. W tym kontekście przypomniał, że jego formacja zaproponowała zmiany reformujące sądownictwo, jednak rządzący ich nie zrealizowali. – Byłem mamiony przez Prawo i Sprawiedliwość ws. sędziów pokoju (…) Byłem dziesiątki razy u pana ministra Ziobry, u pana prezydenta Dudy. (…) Zostałem oszukany, okłamany – powiedział.

Paweł Kukiz zdradził, na kogo zagłosuje w wyborach prezydenckich. Co w przypadku drugiej tury: Andrzej Duda vs. Małgorzata Kidawa-Błońska?

Podczas rozmowy Kukiz powtórzył swoją wcześniejszą deklarację, że programowo najbliżej mu do Władysława Kosiniaka-Kamysza. – Na pewno jest moim naturalnym kandydatem – stwierdził.

– Teraz można sobie wybrać pana, który mniej kopie. I to jest cała polska demokracja – podsumowuje poseł. Dodał również, że w przypadku drugiej tury Duda vs. Kidawa-Błońska nie odda głosu.

Przy okazji skrytykował w ostrych słowach obecnego prezydenta. W ocenie Kukiza, Andrzej Duda jest „prezydentem partyjnym” i regularnie pomaga rządzącym. – Prezydent jest urzędnikiem, który został prezydentem i w życiu nie chce opuścić tego urzędu z prostej przyczyny – bo tam jest fajnie, bo tam jest fajny samolocik – stwierdził.

Źródło: TOK FM, Twitter