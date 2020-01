Jestem gorącym zwolennikiem idei, które niesie Władysław Kosiniak-Kamysz w tych wyborach – mówił Paweł Kukiz w programie „Wydarzenia i Opinie” Polsat News. W pewnym momencie rozmowy, lider Kukiz’15 odniósł się do spotkania w Pałacu Prezydenckim ws. reformy sądownictwa, zarzucając prezydentowi Andrzejowi Dudzie kłamstwo.

Ruch Kukiz’15 zdecydował się na wspólny start w wyborach parlamentarnych z Polskim Stronnictwem Ludowym. Dobry wynik koalicji (8,55 proc.) zmotywował polityków do kontynuowania współpracy. Z ostatnich wypowiedzi Pawła Kukiza wynika, że jego formacja poprze w wyborach prezydenckich kandydaturę Władysława Kosiniaka-Kamysza.

– Jestem gorącym zwolennikiem idei, które niesie Władysław Kosiniak-Kamysz w tych wyborach, bo to są dokładnie te same postulaty, te same idee, które niosłem w 2015 roku. Państwo obywatelskie, państwo z prezydentem bez kontroli partyjnej – powiedział Kukiz w programie „Wydarzenia i Opinie” Polsat News.

Lider Kukiz’15 widzi podobieństwa w kandydaturze Władysława Kosiniaka-Kamysza w 2020 z Wincentym Witosem z 1926 roku oraz Pawłem Kukizem w 2015 roku. – Żąda zmiany ustroju Polski, żąda kontroli obywatelskiej – przekonuje Kukiz.

W trakcie programu, poseł odniósł się do niedawnej wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy. – Chodziłem do pana prezydenta, który wczoraj kłamał mówiąc po prostu, że myśmy żadnych projektów nie przynosili. 50 stron propozycji o sędziach pokoju. Robionej przez profesorów – podkreślił Kukiz.

– Przynoszę gotową rzecz do dyskusji. Przychodzę pokazać. Pan prezydent to posiada, pan prezes Kaczyński to posiada, pan Ziobro to posiada, posiada wierchuszka PiS. Robili nadzieję przez cztery lata, mamiąc że cokolwiek z tym zrobią. Nic nie zrobili – dodał.

