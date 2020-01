Prezydent Andrzej Duda zaprosił przedstawicieli klubów i kół poselskich, aby zapoznać się z ich opiniami na temat ustawy dyscyplinującej sędziów oraz reformy sądownictwa. Po spotkaniu u przedstawicieli opozycji nie widać było optymizmu.

Reforma wymiaru sprawiedliwości po raz kolejny podzieliła polską scenę polityczną. Obozowi rządzącemu udało się przegłosować tzw. ustawę dyscyplinującą sędziów. Tymczasem opozycja i znaczna część środowiska sędziowskiego krytykuje nowelizację, zarzucając PiS zamach na niezawisłość sędziowską.

Ustawa trafiła na biurko prezydenta Andrzeja Dudy, który może ją podpisać, zawetować, lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. W środę w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli klubów i kół poselskich. Prezydent chciał poznać stanowiska polityków na nowelizację oraz reformę wymiaru sprawiedliwości.

– Myślę, że bez pewnej przesady mogę powiedzieć, że chyba wszystkie strony tego spotkania były przekonane co do potrzeby reformy wymiaru sprawiedliwości. Natomiast w dyskusji szczegółowej były różne stanowiska prezentowane przez klubu parlamentarne, co do szczegółowej kwestii tej ustawy – powiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

W Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się spotkanie @AndrzejDuda z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. pic.twitter.com/13qxLjqwKk — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 29, 2020

W imieniu partii rządzącej stanowisko klubu PiS przedstawił szef klubu Ryszard Terlecki. Polityk podkreślił, że w Pałacu Prezydenckim potwierdził narrację partii ws. reformy sprawiedliwości. – Naszym zdaniem prawo musi być przestrzegane, Konstytucja musi być przestrzegana, a środowiskiem, które jest najbardziej do tego zobowiązane jest środowisko sędziów – powiedział.

Poszliśmy na spotkanie do Pana Prezydenta, aby potwierdzić naszą opinię nt. sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. Naszym zdaniem prawo musi być przestrzegane, Konstytucja musi być przestrzegana, a środowiskiem, które jest najbardziej do tego zobowiązane jest środowisko sędziów. — Ryszard Terlecki (@RyszardTerlecki) January 29, 2020

Opozycja rozczarowana po spotkaniu? „Argumenty prezydenta były powtórzeniem narracji ministra Ziobro”

Tymczasem przedstawiciele opozycji spodziewają się, że prezydent podpisze ustawę. – Spotkanie w Kancelarii Prezydenta bez jakichkolwiek konstruktywnych ustaleń. Wg mnie PAD już podjął decyzję – podkreślił Borys Budka.

Nowy szef Platformy Obywatelskiej przekonuje, że prezydent posługiwał się argumentacją przedstawioną już wcześniej przez przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości. – Argumenty, którymi się posługiwał @prezydentpl były powtórzeniem narracji ministra Ziobro. Szkoda gdy ponad Konstytucją stawia się interes polityczny – podkreślił polityk.

W podobnym tonie wypowiedział się lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. – Pan prezydent naszym zdaniem jest bardzo przekonany do tych zmian. Nie powiedział czy podpisze, ale po jego wypowiedziach, po jego obronie tej ustawy (…) możemy wnioskować, że podpisze tą ustawę – powiedział.

-Nie było raczej zainteresowania pana prezydenta ponad politycznym, szerokim porozumieniem ws. wymiaru sprawiedliwości. Wydaje się, że zawetowanie to nie jest decyzja, którą prezydent jest w tej chwili w stanie podjąć – dodał.

Włodzimierz Czarzasty podobnie, jak poprzednicy jest zdania, że prezydent podpisze ustawę. Lider SLD przekonuje, że pomiędzy obozem rządzącym, a opozycją istnieją fundamentalne różnice w podejściu do wymiaru sprawiedliwości.

Z kolei reprezentanci Konfederacji zwrócili się z prośbą do prezydenta. Ich zdaniem Andrzej Duda powinien wstrzymać się z podpisywaniem ustawy do momentu opublikowania list poparcia kandydatów KRS.

Poprosiliśmy @prezydentpl, by wstrzymał się z podpisaniem ustawy do czasu opublikowania list poparcia kandydatów do KRS.

Ustawa ta została zneutralizowana orzeczeniem SN, które opiera się na wątpliwościach dot. procedury wyboru członków KRS. Wyjaśni to opublikowanie list. pic.twitter.com/KDSwJC9Yl0 — Jakub Kulesza (@Kulesza_pl) January 29, 2020

Źródło: prezydent.pl, Twitter, 300polityka.pl