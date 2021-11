W czwartek prezydent Andrzej Duda podpisał projekt ustawy o sędziach pokoju, którą postulował Paweł Kukiz. Na briefingu były muzyk nie krył radości. Mówił, że to przykład spełniania się marzeń.

Po spotkaniu u prezydenta, Paweł Kukiz stwierdził, że to jeden ze szczęśliwszych dni jego życia. „Jeżeli o czymś się marzy i dąży do spełnienia tych marzeń, to one się zawsze spełniają. Przykładem na to jest właśnie ustawa o sędziach pokoju, która była od dawna w programie ugrupowania Kukiz’15” – mówił na briefingu.

„Ustawa jest świetna. Po uchwaleniu przez Sejm w dużej mierze przyczyni się do przyspieszenia postępowań przed sądami, do usprawnienia wymiaru sprawiedliwości, ponieważ ogromna większość spraw, które zalegają na wokandzie, to są sprawy w rodzaju wykroczeń czy drobnych przewinień, drobnych przestępstw” – mówił Kukiz.

„Ustawa powinna oddziaływać przez dekady. To nie jest kwestia napisania jakiejś legislacji, która będzie działała przez najbliższą kadencję dla interesu którejś z partii politycznej. To jest ustawa, która będzie działała dla dobra wspólnoty, dla dobra wszystkich obywateli” – podkreślił Kukiz.

Przez sędziów pokoju będą rozstrzygane sprawy najprostsze, które dzisiaj bardzo często stanowią utrapienie sądów rejonowych – mówił Prezydent @AndrzejDuda podczas prezentacji projektów, które zostały wypracowane przez powołany w marcu tego roku zespół.



ℹ️ https://t.co/Jtbmz0U1oJ pic.twitter.com/1eTCi5tO2O — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 4, 2021

Polityk zwrócił uwagę, że ustawa wpłynie pozytywnie na naukę odpowiedzialności wśród obywateli. „Obywatel, wybierając sędziego, sam wybiera na siebie ten – w niektórych sytuacjach – bat” – mówił Kukiz.

