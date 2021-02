Koło poselskie Kukiz’15-Demokracja Bezpośrednia zostało oficjalnie zarejestrowane w Sejmie. Jego przewodniczącym jest Paweł Kukiz. Polityk był gościem Roberta Mazurka w Porannej Rozmowie RMF FM, gdzie pytany był między innymi o możliwość współpracy z Szymonem Hołownią.

Paweł Kukiz jako przewodniczący, a także Paweł Szramka, Jarosław Sachajko, Stanisław Żuk oraz Stanisław Tyszka to członkowie nowo powstałego koła poselskiego Kukiz’15-Demokracja Bezpośrednia. Sam Paweł Kukiz wyjaśnił na antenie RMF FM, że drugi człon ugrupowania to forma doprecyzowania kierunku, w którym idzie ono od początku. „Demokracja Bezpośrednia” to między innymi powstanie jednomandatowych okręgów wyborczych czy wybór przez obywateli sędziów pokoju.

Na antenie RMF FM Paweł Kukiz był pytany między innymi o możliwość współpracy z Polską 2050. Ugrupowanie Szymona Hołowni dynamicznie rośnie w sondażach i ma szansę, by stać się drugą siłą polityczną w Polsce. Jednak, zdaniem Pawła Kukiza, Hołownia nie jest zagrożeniem dla jakiejkolwiek partii ani systemu, ponieważ jego program jest „powtórką z tego wszystkiego, co widzimy”.

Paweł Kukiz przyznał, że z Szymonem Hołownią nie były prowadzone żadne rozmowy na temat wspólnego koła poselskiego. Czy jest to wykluczone? Jak stwierdził polityk, jeśli Hołownia „do programu swojego ugrupowania wpisze te postulaty, które nadają obywatelom kontrolę nad władzą w trakcie kadencji Sejmu, to ja jestem otwarty na każde rozmowy”. „Gdyby taki komunikat głosił, to ja bym do tego Szymona pojechał natychmiast i prosił: Szymonie, ja to ci tutaj stworzę koło natychmiast, w tym momencie” – dodał.

