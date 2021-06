Paweł Kukiz w rozmowie z Kamilą Biedrzycką dla „Super Expressu” mówił o planowanej współpracy programowej z Prawem i Sprawiedliwością. Pojawił się także temat potencjalnego startu wyborczego z list PiS.

Kukiz zapewnił, że nie poprze żadnych projektów PiS dopóki większość rządząca nie przegłosuje którejś z ważnych dla niego ustaw. „(…) jesteśmy umówieni, że jeśli mam poprzeć w głosowaniach jakiś blok ustaw PiS, to na tym samym posiedzeniu najpierw PiS musi przegłosować którąś z naszych najistotniejszych ustaw. Czyli albo sędziów pokoju, albo ustawę antykorupcyjną, albo dzień referendalny w samorządach raz do roku, albo digitalizację zbierania podpisów przy obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej” – mówił.

Były muzyk zapewnił, że dotyczy to także najbliższych ważnych głosowań dotyczących wyboru RPO. „Jeżeli nie będzie wcześniej briefingu, jeżeli prezes nie zobliguje się w imieniu PiS przed Polakami do wprowadzenia naszych postulatów, to w ogóle nie będę brał udziału w tym głosowaniu” – zapewnił Kukiz.

Kukiz nie wyklucza startu z jednej listy

To nie wszystko. „Podobnie jak w głosowaniu dotyczącym marszałka Terleckiego. Jeżeli briefing zostanie zorganizowany i prezes przed kamerami obieca obywatelom wprowadzenie postulowanych przeze mnie zmian, to będę głosował. Podobnie jeśli PiS będzie wymagał przegłosowania bloku ustaw dotyczących Polskiego Ładu – najpierw będą musieli przegłosować naszą ustawę.” – zapowiedział Kukiz.

„(…) pan prezes czy PiS nie ma możliwości trzymania mnie za przysłowiowy „pysk”, ponieważ nie bierzemy żadnej spółki skarbu państwa, żadnej synekury w rządzie, żadnych ministerstw, niczego. Jest tylko ustawa za ustawę” – mówił Kukiz.

Pojawił się też wątek potencjalnego wspólnego startu wyborczego. „Nad tym trzeba się będzie bardzo głęboko zastanowić. Czy startować samodzielnie czy w większym bloku wyborczym, z PiS lub nie…” – mówił Kukiz. „Nie wykluczam startu z żadnych list. Ani PiS, ani Wiosny. Jeśli jeszcze będzie istnieć” – powiedział.

Źr. se.pl