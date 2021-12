Jakub Kulesza, poseł Konfederacji, opublikował w serwisie Twitter zdjęcie z sali sejmowej i krótki wpis. To wystarczyło by oburzyć posłankę Platformy Obywatelskiej i dziennikarza Telewizji Polskiej.

Kulesza zamieścił na Twitterze wpis, do którego dołączył wymowne zdjęcie. Poseł siedzi na sali sejmowej, a na twarzy ma maseczkę. „Dzisiaj wyjątkowo w maseczce. Jestem chory i wszystko wskazuje na to, że to KORONAWIRUS, więc założyłem maseczkę. Nie wiem tylko który to wariant – OC43 czy 229E” – napisał poseł Konfederacji. „Niestety @elzbietawitek poinformowała mnie, że i tak jestem wykluczony z posiedzenia :(” – dodał.

Okazało się, że krótki wpis Kuleszy wystarczył, by oburzyć innych polityków i dziennikarzy. Głos zabrał m.in. Samuel Pereira z TVP. „Jest pan niezaszczepiony, zakażony koronawirusem i przyszedł do Sejmu na posiedzenie, czy to jakiś głupi żart?” – zapytał. „Tak, a co? Przecież mam maseczkę. Proszę się nie bać – to raczej łagodny wariant. Jest Pan młody, więc raczej nie umrze Pan na koronawirusa OC43” – odpowiedział mu Jakub Kulesza.

To jednak nie koniec. Swoją dezaprobatę wobec zachowania Kuleszy wyraziła również Agnieszka Pomaska z PO. „Nie wiem czy to żart, czy na serio, ale niezależnie od wersji to po prostu bardzo głupie i nieodpowiedzialne. Może Pan poseł nie wie, że nie każdy przechodzi covid łagodnie, że ktoś dziś zakażony na sali może zarazić kogoś bliskiego o obniżonej odporności, że ten ktoś może umrzeć” – stwierdziła.

Jeszcze dalej poszedł Jakub Osina, radny powiatu świdnickiego, który pochodzi z tego samego regionu, co Kulesza (poseł Konfederacji jest z Lublina). „Jest Pan zwykłym bioterrorystą. I dzbanem przy okazji…” – napisał Osina na Twitterze.