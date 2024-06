Barbara Kurdej-Szatan ponownie postanowiła wypowiedzieć się na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Poprzednim razem jej kontrowersyjne słowa wywołały ogromną burzę. Teraz również postanowiła skrytykować działania polskich służb.

Kurdej-Szatan w rozmowie z portalem jastrzabpost.pl odniosła się do aktualnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Pomimo wcześniejszej burzy po jej krytyce działań Straży Granicznej, celebrytka nadal chętnie używa mocnych słów.

„To jest bardzo trudna sytuacja. Patrząc na to, co tam się dzieje, myślę, że mnóstwo osób jest zawiedzionych tym, że te pushbacki i wywózki nadal trwają. Dlatego, że zabezpieczenie granicy nie ma nic wspólnego z przemocą. I nie powinno mieć nic wspólnego z przemocą. Wciąż nie rozumiem, dlaczego tak okrutne sytuacje tam się dzieją. Dlaczego rządzący wciąż na to pozwalają, aby tam działy się tak okrutne rzeczy? Ja rozumiem, że wszystko jest za sprawą Białorusi i wykorzystywania tych uchodźców, którzy ich wysyłają. Tylko ci ludzie są ofiarami tej całej sytuacji” – mówi Kurdej-Szatan.

„Nie chodzi o to, aby ich wszystkich wpuszczać, tylko chodzi o to, żeby ich nie traktować tak okrutnie, nie znęcać się, nie wyżywać. Nie wiem, dlaczego wciąż tak się dzieje” – dodaje.

„Chcą uciec od wojen. Są oszukiwani na Białorusi, Białoruś wykorzystuje tych ludzi. I to są ludzie, którzy są często okradani, bici, szczuci psami, kobiety są gwałcone. Są w naprawdę trudnej sytuacji. Znajdują się nagle na tej naszej granicy, gdzie nasza straż graniczna zachowuje się różnie. Oczywiście, są tacy, którzy im pomagają, ale są też tacy, którzy muszą ulać swoje emocje i po prostu zachowują się w okrutny sposób” – twierdzi Kurdej-Szatan.

Celebrytka odniosła się również do niedawnego ataku nożem na żołnierza, którego dokonał migrant. „Ostatnio był atak uchodźcy, który nożem zaatakował strażnika granicznego. Oczywiście, takie sytuacje nie powinny mieć miejsca i ogromnie współczuję. Potępiam tę sytuację, ale z drugiej strony wiem, że Straż Graniczna tych uchodźców traktuje okrutnie, bezwzględnie. Tak naprawdę to rządzący odpowiadają za to, że takie rzeczy tam się muszą dziać” – powiedziała Kurder-Szatan.

Przeczytaj również:

Źr. jastrzabpost.pl