Nie milkną echa serii podpaleń na terenie Polski, do jakich doszło przed miesiącem. Polskie służby zatrzymały w tej sprawie kilka podejrzanych osób. Jak się okazuje, w tym gronie znalazł się zawodnik MMA z Białorusi Sciapan K.

Po serii podpaleń w Polsce, ABW na początku maja przeprowadziła zatrzymania kilku osób. Już wówczas informowano, że wśród nich znalazł się jeden Polak i dwóch Białorusinów. „Są to kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej, mającej za zadanie dokonywanie aktów sabotażu, w szczególności podpaleń, na zlecenie rosyjskich służb specjalnych” – podali wówczas przedstawiciele ABW.

Tymczasem teraz Sojusz Białoruskich Dziennikarzy Śledczych ujawnił, że w gronie zatrzymanych znalazł się pochodzący z Mińska białoruski zawodnik MMA Sciapan K. Według tej wersji zatrzymany miał być powiązany z grupami neonazistowskimi ze środowiska kibicowskiego. Jego żoną jest córka byłego konsula Białorusi w Gdańsku.

Zawodnik MMA w przeszłości wchodził w konflikt z prawem. Wielokrotnie pociągano go do odpowiedzialności administracyjnej. Do tego odbył karę 3 lat ograniczenia wolności za kradzież 35 telefonów komórkowych.

Przedstawiciele polskich służb nie chcą na razie komentować tych doniesień.

Źr. Radio ZET