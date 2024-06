Suwalscy policjanci zatrzymali podejrzanego o rozbój. Sprawca przeprowadził napad na ekspedientkę. Szarpał, popychał i wykręcał ręce a następnie zabrał jej klucze i kartę. Za to przestępstwo grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Napad rozpoczął się, gdy sprawca już wychodził ze sklepu. Wówczas napastnik zaatakował ekspedientkę. 26-letni sprawca zaczął ją popychać szarpać i wykręć ręce. W końcu zabrał klucze wraz z kartą.

Napastnikowi być może udałoby się zbiec z miejsca zdarzenia, gdyby nie jedna okoliczność. Całą sytuację zobaczył świadek zdarzenia, który zatrzymał samochód i pomógł w ujęciu agresora. Dzięki temu udało się 26-latka zatrzymać na gorącym uczynku.

26-latek trafił do policyjnego aresztu. Nie był to jego pierwszy konflikt z prawem. W Prokuraturze Rejonowej w Suwałkach usłyszał zarzut rozboju w warunkach recydywy. Za to przestępstwo grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności, a w warunkach recydywy może być ona zwiększona o połowę.

Źr. policja