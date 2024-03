Pierwsze wiosenne promienie słońca zachęcają do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Pozornie piękna pogoda może być jednak zdradliwa – szczególnie wczesną wiosną, kiedy wiatr przypomina jeszcze o zimie. Warto więc mieć w zanadrzu wiatrówkę. Perfekcyjny model powinien być dobrze dopasowany do sylwetki, funkcjonalny i oczywiście modny.

Cienka męska kurtka wiatrówka

Wyobraź to sobie: tylko Ty i leśna ścieżka. Natura budząca się do życia, niebo w różnych odcieniach niebieskiego nad głową, a do tego świeże, lecz lekko mroźne powietrze. Już na samą myśl robi się przyjemnie. Jednak by w pełni korzystać z tych wiosennych chwil, warto zadbać o odpowiednią kurtkę.

Męska kurtka typu wiatrówka z kapturem sprawdzi się u każdego. Szczególnie u miłośników spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, bez względu na warunki pogodowe. Tego typu kurtka niczego nie udaje: jak sama jej nazwa wskazuje, skutecznie chroni przed wiatrem. Doskonale sprawdzi się jako odzież wierzchnia na co dzień. Nie izoluje przed chłodem, dzięki czemu jest uniwersalnym rozwiązaniem na różne pory roku. Model wykonany z cienkiego materiału okaże się strzałem w dziesiątkę podczas jazdy na rowerze, a do tego bez problemu zmieści się do plecaka, ponieważ zajmuje niewiele miejsca.

Kurtka wiatrówka pasuje zarówno do sportowych outfitów, jak i tych na co dzień Fot. mat. prasowe

Idealna kurtka wiatrówka męska z kapturem, czyli jaka?

Wiatrówka to ostatni brakujący puzzel w Twojej garderobie? Jeśli tak, poznaj cechy dobrej kurtki przeciwwiatrowej. Musi przede wszystkim zapewniać to, do czego została stworzona, czyli ochronę przed wiatrem. Nie tylko tym stałym, ale również gwałtownymi podmuchami, typowymi dla naszego klimatu. Możesz łatwo to sprawdzić – wystarczy, że przyłożysz usta do materiału i mocniej dmuchniesz. Jeśli powietrze nie przeniknie na wylot, to dobry znak.

Weź też pod lupę materiał. Przede wszystkim powinien odprowadzać wilgoć, zapobiegać parowaniu od środka oraz zapewniać odpowiednią cyrkulację powietrza. Najczęściej dobre wiatrówki uszyte są z nylonu, poliuretanu, poliestru lub mieszanki różnych materiałów.

Kolejny czynnik to dopasowanie. Kurtki tego typu przeważnie są ostatnią wierzchnią warstwą, więc muszą być tak skrojone, by nie ograniczały ruchów. Jednocześnie nie mogą być zbyt luźne, bo inaczej będzie się pod nie dostawał wiatr. Modną i wygodną męską kurtkę wiatrówkę znajdziesz tutaj: https://www.denley.pl/pol_m_Odziez-meska_Kurtki-meskie_Kurtki-wiatrowki-8087.html.

Wiatrówki są wygodne, nie krępują ruchów i możesz wyczarować z ich pomocą wiele ciekawych stylizacji! Fot. mat. prasowe

Elegancka męska kurtka wiatrówka – czy istnieje?

Wiatrówki to odzież wierzchnia, która ma typowo sportowy charakter. Idealnie sprawdzi się na spotkania ze znajomymi, na wycieczki czy spacery w mieście, a nawet do pracy, jeśli nie obowiązuje w niej ścisły dress code. Jednak na wydarzeniach, gdzie wymagany jest formalny wygląd, tego rodzaju okrycie absolutnie się nie sprawdzi. Sportowa stylówka może okazać się dużym faux-pas. Przeciwwiatrowy model może natomiast znakomicie uzupełnić stylizację w stylu smart casual, który dopuszcza łączenie eleganckich ubrań z luźniejszym elementami garderoby.

Myśląc o stylizacjach z wiatrówką w roli głównej, najlepiej oscyluj w granicach sportowego stylu. Ciepła bluza, prosty T-shirt i spodnie o luźniejszym kroju to dobre towarzystwo dla tego typu kurtki. Podobnie jak grubszy golf i ciemne jeansy w wydaniu nieco mniej sportowym.

Materiał zewnętrzny