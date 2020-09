W wieku 71 lat zmarł Ladislav Kulanga, zwany „tatrzańskim szerpą”. Był gospodarzem Schroniska Łomnickiego i rekordzistą tatrzańskich tragarzy. Smutną informację przekazały słowackie media.

Ladislav Kulanga to mężczyzna, który już za życia obrósł legendą. Był gospodarzem Schroniska Łomnickiego. Nazywano go „tatrzańskim szerpą”, ponieważ to właśnie do niego należy rekord nosiczy – tatrzańskich tragarzy.

Kulanga pierwszy ładunek w swoim życiu wniósł w Tatry w wieku 19 lat, w 1968 roku. Do Schroniska Zamkovskiego wniósł ładunek ważący 207,5 kilograma, do Schroniska Tery’ego 151 kilogramów a do Schroniska Zbójnickiego 141 kilogramów.

Niestety, słowackie media przekazały dziś smutną informację o śmierci mężczyzny. Ladislav Kulanga zmarł w wieku 71 lat.

Czytaj także: Zwłoki mężczyzny w potoku. Trafiła na nie przechodząca obok kobieta

Źr.: Onet