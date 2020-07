We wszystkich typach miast przewagę w drugiej turze wyborów prezydenckich zdobył Rafał Trzaskowski – wynika z sondażu IPSOS late poll. Andrzej Duda z kolei zdecydowanie może liczyć na poparcie mieszkańców wsi.

Zakończyła się druga tura wyborów prezydenckich. Według sondażu late poll, wybory wygrał Andrzej Duda, który uzyskał 51 proc. poparcia. Jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski zdobył 49 proc. głosów. Różnica jest jednak zbyt mała, by urzędujący prezydent mógł świętować zwycięstwo. Wszystko rozstrzygną tak naprawdę dopiero wyniki podane przez Państwową Komisję Wyborczą.

Tymczasem według sondażu IPSOS late poll, Andrzej Duda może zdecydowanie liczyć na poparcie mieszkańców wsi. Z badania wynika, że na urzędującego prezydenta głosowało aż 63,8 proc. wyborców głosujących na wsi, podczas gdy Rafała Trzaskowskiego poparło tam zaledwie 36,2 proc. głosujących.

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w miastach. Według sondażu late poll, we wszystkich typach miast przewagę zdobył Rafał Trzaskowski. W miastach do 50 tysięcy mieszkańców uzyskał on 53,1 proc. poparcia przy 46,9 proc. poparcia dla Andrzeja Dudy. Mniejsza różnica jest w miastach między 51 a 200 tysięcy mieszkańców, gdzie kandydat Koalicji Obywatelskiej uzyskał 50,4 proc. głosów przy 49,6 proc. dla urzędującego prezydenta.

Wyraźną przewagę Rafała Trzaskowskiego widać już w miastach od 201 do 500 tysięcy mieszkańców. Tutaj Trzaskowski uzyskał aż 61,3 proc. głosów, natomiast poparcie dla Andrzeja Dudy wyniosło 38,7 proc. Jeszcze większa różnica jest w największych miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Tam kandydat KO uzyskał aż 65,8 proc. poparcia, natomiast urzędujący prezydent 34,2 proc. głosów.

