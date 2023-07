Chwile grozy przeżyli turyści, którzy wypoczywali na plaży w nadbałtyckich Łazach. W pewnym momencie wtargnęło na nią dzikie zwierzę.

Do zdarzenia doszło 7 lipca. To właśnie wtedy, ok. godziny 21:45, dyspozytor w Szczecinie przyjął dość niespodziewany komunikat. Wybrzmiewało z niego, iż na plaży w Łazach doszło do niecodziennej sytuacji.

Dyspozytor usłyszał bowiem, że znajduje się tam poszkodowany mężczyzna, który ma obrażenia głowy. Miało go nią kopnąć… dzikie zwierzę. Na miejsce natychmiast udał się oddział ratunkowy.

Po przyjeździe na plażę wszystko się wyjaśniło. Okazało się, iż na plażę wtargnęło dzikie zwierzę, a konkretnie łoś. – Atak łosia na plaży. Po dojeździe na miejsce zabezpieczyliśmy pacjenta z obrażeniami głowy – przekazali w komunikacie ratownicy ŚLWOPR.

Łoś zaatakował ludzi na plaży. Jedna osoba ranna

Poszkodowanemu mężczyźnie zaproponowano, iż zostanie przewieziony do szpitala w Koszalinie. Ten jednak odmówił i nie chciał skorzystać z bardziej szczegółowej pomocy medycznej.

Wiadomo również, że w momencie, gdy mężczyźnie udzielano pierwszej pomocy ratownicy zmuszeni byli ewakuować ludzi z plaży. Przepędzili także łosia do lasu. Ratownicy podkreślają, że ów łoś może być tym samym, który wcześniej widziany był nad pobliskim jeziorem. Udało się go wtedy nagrać, a film trafił na YouTube.

