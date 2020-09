Lech Wałęsa opublikował na swoim profilu w serwisie Facebook komentarz do wyroków sądów. Były prezydent uważa, że niekorzystne dla niego rozstrzygnięcia stanowią… „poniżenie”. Zapowiedział jednak, że to nie koniec i skieruje sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

„W moich sprawach sądowych z Ryszardem Czarneckim, Krzysztofem Wyszkowskim oraz Henrykiem Jagielskim zostałem poniżony i zmuszony prawomocnym wyrokami Sądów do przeprosin” – rozpoczął swój wpis Wałęsa. Były prezydent stwierdził ponadto, że podczas rozpraw dostrzegł „tendencję”. „Formalności są ważniejsze od ustalenia prawdy” – ocenił.

„Zgodnie z wyrokami Sądów w Gdańsku w sprawie złożonej mi przez Henryka Jagielskiego mam przeprosić Pana Henryka Jagielskiego . Sąd Najwyższy odmówił mi rozpoznania mojej skargi kasacyjnej od tych wyroków” – pisze dalej Wałęsa.

Wałęsa zapowiada dalszą walkę prawną

Były prezydent zapewnia, że to nie koniec jego walki prawnej. „W Polsce wymiar sprawiedliwości nie daje mi już żadnych szans obrony mojego stanowiska w tej sprawie. Jestem zmuszony skierować sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu” – zapowiada.

„Niezależnie od tego ja zawsze stosuję się do prawomocnych wyroków Sądów Rzeczypospolitej, dlatego w takiej sytuacji jak jestem, wykonałem wyroki Sądów w Gdańsku. Będę jednak walczył dalej w Trybunale. Wierzę, że prawda zwycięży!” – podsumował Wałęsa.

