Robert Lewandowski jest dziś na ustach wszystkich Polaków, ale nie tylko. Trafienie naszego rodaka w meczu z Arabią Saudyjską skomentował także jeden z legendarnych piłkarzy.

„Lewy” dał dziś prawdziwe show. Kapitan naszej kadry najpierw zaliczył asystę przy golu Piotra Zielińskiego, a w końcówce spotkania sam wymierzył sprawiedliwość i posłał piłkę do bramki rywali.

Po strzelonym golu Lewandowski po prostu oszalał. Cieszył się, a następnie po prostu padł na murawę. Błyskawicznie został otoczony przez kolegów, a następnie długo nie podnosił się z boiska. Gdy już wstał w jego oczach można było dostrzec łzy. Dla „Lewego” był to pierwszy gol na mundialu, a dodatkowo zdobyty po trudnym meczu z Meksykiem, gdy zawodnik Barcelony nie strzelił rzutu karnego.

Celebrację bramki przez Lewandowskiego skomentował jeden z legendarnych piłkarzy – Gary Lineker. Były reprezentant Anglii, który w jej barwach regularnie gnębił w przeszłości polską reprezentację, oddał naszemu kapitanowi należny mu szacunek. Jego wpis błyskawicznie podbił serca internautów, którzy ochoczo podawali go dalej.

– Nie można zbyt długo uciszać wielkich. Lewandowski osiąga swój cel i jest bardzo emocjonalny podczas celebrowania gola – napisał Gary Lineker, który obecnie pracuje w angielskiej telewizji sportowej, na swoim profilu w serwisie Twitter.

You can’t keep the greats quiet for too long. @lewy_official gets his goal and is very emotional in his celebration.