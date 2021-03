Posłanka Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna w rozmowie z Radiem Plus zaprezentowała zdumiewającą tezę. Wprost przyznała, że jej formacja, gdy rządziła, to… złamała konstytucję. Mało tego, stwierdziła dodatkowo, że wszystkie rządy dopuszczały się tego typu procederu.

Rozmowa dotyczyła wniosku, jaki premier Mateusz Morawiecki złoży do Trybunału Konstytucyjnego ws. kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z Konstytucją RP. „Jeśli premier chce o praworządności spójność prawa pytać twór, który jest zupełnie poza prawem to jesteśmy już w miejscu, w którym jest bardzo niebezpiecznie.” – oceniła Leszczyna. „Prezydent Duda złamał konstytucję bo nie zaprzysiągł sędziów wybranych zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją” – dodała.

Prowadzący zadał pytanie, „jaki Trybunał chciała mieć PO kiedy w 2015 roku wybierała o dwóch sędziów więcej niż powinna?”. „Wszystkie większości sejmowe przyjmowały ustawy, które były niezgodne z konstytucją” – odparła zaskakująco Leszczyna.

Leszczyna: „Każdy kiedyś łamał konstytucję”

„Platforma zrobiła też ten błąd i powołaliśmy dwóch sędziów mimo że nie mieliśmy do tego prawa.” – przyznała. „Trybunał orzekł, że to było niekonstytucyjne, a PiS poszedł na rympał i zrobił gorzej niż było. Każdy kiedyś łamał konstytucję. To TK orzeka czy jest łamana, czy nie. Trzeba było się po prostu cofnąć ” – powiedziała Leszczyna.

Padło również pytanie, czy PO zagłosuje za Funduszem Odbudowy. „Kto jest patriotą, kto w ogóle ma odrobinę oleju w głowie i przyzwoitości, nie może zagłosować przeciwko kołu ratunkowemu, które Unia Europejska rzuca państwom członkowskim” – odpowiedziała Leszczyna.

Po chwili jednak… chyba zmieniła zdanie. „Jeśli myśli pan, że PiS będzie mógł niszczyć Polskę i proponować Krajowy Plan Odbudowy, który jest bełkotem urzędniczym i oprócz słusznie postawionych celów, choć mało ambitnych, nie ma w nim prawie nic, to my takiej polityki jakby kredytować głosem „za” nie będziemy” – mówiła Leszczyna do prowadzącego audycję.

