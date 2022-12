Francuski „Le Parisien” zaskoczył publikacją przed meczem Polski z Francją. Gazeta poinformowała, że około pół roku temu Robert Lewandowski i Klian Mbappe odbyli tajne spotkanie.

Francuska gazeta twierdzi, że spotkanie dotyczyło potencjalnego transferu do Paris Saint-Germain. To wtedy Lewandowski toczył negocjacje z władzami Bayernu Monachium i Barcelony. Okazuje się, że Francuz chciał, aby Polak dołączył do jego drużyny.

„Po przedłużeniu przez mistrza świata kontraktu z Paris Saint-Germain w maju ubiegłego roku klub i zawodnik wpadli na pomysł przekonania polskiego napastnika do przejścia do Paryża, by stworzyć wybuchowy ofensywny duet. Ale wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Operacja nie wyszła” – napisano w gazecie.

„Le Parisien” podaje, że wtedy doszło do spotkania podczas festiwalu w Cannes. Mbappe miał wówczas przekonywać Lewandowskiego, aby ten zrezygnował z transferu do Barcelony, a zamiast tego postawił na PSG.

„Mbappé powiedział mu, żeby zdecydował się kontynuować grę w PSG, ponieważ miał powstać wielki projekt sportowy, i poprosił go o przestudiowanie paryskiej propozycji, uważając go za niezbędnego piłkarza, aby móc wygrać Ligę Mistrzów” – twierdzą francuscy dziennikarze.

Jednak już wtedy Lewandowski był zdecydowany na grę w Barcelonie. Gazeta informuje, że podziękował Mbappe za okazany szacunek i propozycję. Oznajmił jednak, że był wtedy podekscytowany projektem Barcy, a poza tym chciał zamieszkać w tamtym mieście.

Źr. WP Sportowe Fakty