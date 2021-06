Robert Lewandowski za pośrednictwem mediów społecznościowych zwrócił się do polskich kibiców. Kapitan polskiej reprezentacji nawiązał do fatalnej przegranej w meczu przeciwko Słowacji. Poprosił jednak o wsparcie przed kolejnymi spotkaniami na Euro.

Reprezentacja Polski nie popisała się w pierwszym meczu na Euro 2020. Polscy piłkarze będąc zdecydowanym faworytem w kompromitujący sposób ulegli zdecydowanie niżej notowanej Słowacji. Zdecydowały fatalne błędy naszych zawodników. Najpierw samobójcza bramka Wojciecha Szczęsnego po błędzie obrony, a później czerwona karta Grzegorza Krychowiaka przesądziły o ostatecznym wyniku. Kibice nie kryją wściekłości.

Lewandowski tuż po meczu wystąpił przed kamerą TVP Sport. „Ten mecz powinien ułożyć się dużo lepiej” – stwierdził kapitan polskiej kadry, oceniając starcie ze Słowacją. „Od pierwszej minuty byliśmy częściej przy piłce, kontrolowaliśmy grę i jedna niefortunna sytuacja sprawiła, że musieliśmy gonić. Odrobiliśmy straty, strzeliliśmy bramkę i wydawało się, że wszystko idzie po naszej myśli. Brakowało jednak ostatniego podania, lepszego rozegrania naszych akcji” – dodał.

Lewandowski powiedział, że wprawdzie czerwona kartka Grzegorza Krychowiaka utrudniła sytuację, ale powinniśmy wywalczyć co najmniej remis. „Po czerwonej kartce musieliśmy walczyć w dziesiątkę, ale druga bramka znów padła po naszych błędach. To my niewystarczająco dobrze graliśmy w defensywie, a także w ataku, żeby strzelić więcej niż bramkę” – powiedział.

Lewandowski pisze do kibiców

To jednak nie uspokoiło kibiców, którzy nadal ostro krytykują kadrowiczów w sieci. Bardzo krytycznie do spotkania podeszli również komentatorzy i eksperci, którzy w mediach nie zostawiają suchej nitki na polskich piłkarzach.

W końcu po raz kolejny głos postanowił zabrać Robert Lewandowski. Tym razem napisał krótką wiadomość w mediach społecznościowych. „Wierzyliśmy, że po zdobyciu wyrównującej bramki, mecz pójdzie po naszej myśli. Tak się jednak nie stało. Zdajemy sobie sprawę, że nasza sytuacja jest teraz ciężka, ale będziemy robić wszystko, żeby w pozostałych spotkaniach wyglądało to lepiej” – pisze kapitan polskiej reprezentacji.

„Walczymy dalej! Dziękujemy, że jesteście z nami” – podsumował zwracają się do polskich kibiców.

Źr. instagram; wmeritum.pl