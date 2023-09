Robert Lewandowski po bramce z Wyspami Owczymi wykonał nietypową cieszynkę. W pomeczowym wywiadzie uchylił rąbka tajemnicy na ten temat.

Mecz Polski z Wyspami Owczymi zakończył się zwycięstwem „biało-czerwonych” 2-0. Obie bramki zdobył Robert Lewandowski, który pierwsze trafienie zanotował po strzale z rzutu karnego. „Jedenastka” została podyktowana za dotknięcie piłki ręką przez zawodnika Farerów.

Strzelając bramkę Robert Lewandowski zaprezentował dość nietypową cieszynkę. Zawodnik FC Barcelony po zdobytym golu zasłonił oczy oraz usta. Kibice od razu zaczęli się zastanawiać, o co chodzi. Niektórzy sugerowali nawet, że to nawiązane do głośnego wywiadu, którego nasz kapitan udzielił niedawno Mateuszowi Święcickiemu.

„Lewy” odniósł się do swojej cieszynki podczas pomeczowej rozmowie, która została przeprowadzona w strefie dla mediów. Gwiazdor Blaugrany wyjaśnił, do kogo skierowane były jego gesty.

– To rodzinny sekret. Moja żona miała dziś 35. urodziny, ona wie co chciałem jej tą cieszynką przekazać – powiedział napastnik reprezentacji Polski, który w meczu z Wyspami Owczymi zdobył dwa gole.

Robert Lewandowski o cieszynce ‼️



„Rodzinny sekret. Moja żona ma dziś urodziny. To z dedykacją dla niej”. pic.twitter.com/HjZRyTAetB — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) September 7, 2023

