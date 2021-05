Senator Jan Filip Libicki w programie Kluczowy Temat” emitowanym na antenie Radia Poznań krytycznie ocenił działania Borysa Budki. Polityk uważa, że przewodniczący PO raczej już nie zdoła „wyjść z wiru, w który wpadł”.

Libicki przyznał, że PO pogrążyła się w kryzysie. „Wiemy, że na skutek różnych elementów Platforma Obywatelska jest w pewnym kryzysie, związanym z osobą pana przewodniczącego Borysa Budki. Wyrazem tego kryzysu jest też pewien fakt publiczny pod tytułem „51 parlamentarzystów Platformy”. Piszą do pana przewodniczącego Budki, że w partii źle się dzieje” – mówił senator.

Senator zwrócił uwagę, „że tego nie było ani za przewodniczenia Donalda Tuska, ani za przewodniczenia Ewy Kopacz, ani za przewodniczenia Grzegorza Schetyny”. „Takie listy nie powstawały. To ma swoje odbicie w sondażach” – mówił. Libicki zwrócił uwagę, że doprowadziło to do sytuacji, w której nowa formacja Szymona Hołowni wyprzedza PO w wielu badaniach.

Libicki nie wróży przyszłości Budce

Zwrócił też uwagę, że wśród samorządowców powiązanych z opozycją coraz częściej pojawiają się pomysły o współpracy z Hołownią lub z ruchem Trzaskowskiego. Libicki wymienił stowarzyszenie Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Poznania. „Ja taką informację posiadłem, że członkowie tego stowarzyszenia patrzą łaskawym okiem z jednej strony na ruch Szymona Hołowni, a z drugiej stronie na Rafała Trzaskowskiego, który chce swój ruch, niezależny nieco od PO, budować w oparciu o samorządowców” – mówił.

Libicki bardzo krytycznie ocenił działa Budki, któremu nie wróży już sukcesów politycznych. „Splot okoliczności, który stworzył się wokół pana przewodniczącego Budki, wskazuje, że – moim zdaniem – raczej już nie uda mu się wyjść z takiego wiru, w który wpadł” – ocenił. „Zdaje mi się, że jest to rodzaj pewnego politycznego korkociągu” – dodał.

Źr. Radio Poznań; tvp.info