Sklepy Biedronka oraz Lidl ruszają z promocjami. Klienci tych dyskontów spożywczych z pewnością będą zadowoleni z przygotowanej oferty.

Supermarkety z sieci Biedronka oraz Lidl przygotowały nowe promocje dla swoich klientów. Zarówno jeden, jak i drugi dyskont najwidoczniej chcą ze sobą „powalczyć”, ponieważ przygotowana oferta jest naprawdę ciekawa.

I tak w przypadku Biedronki. Od 27 marca warto zwrócić uwagę m.in. na promocję szynka wieprzowa bez kości (1 kg – pakowana próżniowo) będzie kosztowała nas 11,99 zł przy zakupie produktów za minimum 29 zł. W tym przypadku obowiązuje jednak limit dzienny na kartę Moja Biedronka i wynosi 4 kg.

Dodatkowo, w ofercie „kup 2 i zapłać mniej” możemy nabyć ważącą 200 g kostkę masła „Extra Polskie” marki Mlekovita. Przy zakupie dwóch opakowań, za jedno zapłacimy 3,89 zł. W tym przypadku limit dzienny na kartę Moja Biedronka to 6 sztuk masła. W promocji dostępna jest też mąka tortowa Basia (1 kg). Kupując dwa opakowania mąki cena za jedno wyniesie nas 3,29 zł. Jeżeli chodzi o tę promocję – limitów nie ma.

Od poniedziałku w Biedronce funkcjonują też oferty specjalne. Wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński dostępne są w ofercie „drugi tańszy produkt za 1 zł”, a czekolady i praliny marki Lindt można nabyć w ofercie – „drugi, tańszy produkt 50% taniej”.

Lidl. Jakie oferty promocyjne przygotował dyskont?

Jeżeli chodzi o sklep Lidl warto zwrócić uwagę na ofertę dotyczącą boczku bez kości, który można kupić za 13,99 zł za kg oraz ser Gouda – 22,99 zł za kg. Masło Extra Osełka Pilos 300 g jest dostępne w przygotowanej przez dyskont promocji „70% taniej za drugi produkt” i kosztuje 5,79 zł. Limit to 2 opakowania na paragon. Każde kolejne będzie liczone przy kasie po 8,99 zł.

W jaja ściółkowe 10 sztuk marki własnej możemy zaopatrzyć się w ramach oferty „40% taniej za drugi produkt” oraz „miksuj dowolnie”. Promocją objęte są jaja wielkości M (7,19 zł za drugi produkt) i wielkości L (7,99 zł za drugi produkt).

Warto zwrócić także uwagę na promocję, która dostępna będzie jedynie w środę 29 marca. W promocji 1+1 dostępny gratis będzie cukier (do wyboru trzy marki). Przygotowując się do świąt także można zajrzeć do Lidla i zaopatrzyć się w twaróg sernikowy marki własnej 1 kg – 40% taniej za 7,49 zł oraz margarynę Kasię w promocji „2+1 gratis”. Po promocyjnej cenie jest także kiełbasa biała z szynki Pikok 500 g za 10,99 zł.

