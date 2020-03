Pandemia koronawirusa wymusza wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu sklepów. Duże zmiany wprowadziła Biedronka, a teraz dołącza do niej także Lidl. Sieć planuje m.in. osłony kas z pleksi i strefy wskazujące pożądaną odległość przy płatnościach za zakupy.

Sieć sklepów Lidl wystosowała specjalny komunikat do klientów. Mowa w nim m.in. o staraniach podejmowanych po to, żeby łańcuchy dostaw pozostały nieprzerwane, a w sklepach nie zabrakło produktów. Chodzi przede wszystkim o te, które w dobie kryzysu najszybciej znikają ze sklepowych półek.

Lidl nie ograniczy jednak godzin otwarcia, jak robi to Biedronka. W obydwu sieciach dla klientów dostępne mają być plakaty i ulotki informujące o sposobach na ograniczanie ryzyka zachorowania na COVID-19. Na półkach pojawią się również płyny antybakteryjne i środki odkażające.

Lidl wprowadza ponadto specjalne osłony kas wykonane z pleksi. Mają one zwiększyć bezpieczeństwo kasjerów, którzy każdego dnia mają kontakt z setkami klientów. Na podłodze pojawią się wyznaczone strefy, które wskażą, w jakiej odległości klienci powinni znajdować się od siebie. Sieć sugeruje, aby osoby przebywające w sklepie nie zbliżały się do siebie na mniej, niż 1,5 m.

Sieć zachęca również do korzystania z kas bezobsługowych jeśli to możliwe i dokonywanie płatności kartą. Oprócz tego wkrótce pojawi się specjalna aplikacja do płatności mobilnych Lidl Plus.

Źr. bankier.pl