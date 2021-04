Lody, które Ekipa Friza stworzyła z marką Koral rozchodzą się w błyskawicznym tempie. Od dziś można je znaleźć w niektórych sklepach sieci Biedronka. Wkrótce pojawią się również w Lidlu.

Firma Koral musiała utworzyć dodatkową linię produkcyjną, przeznaczoną specjalnie, by sprostać popytowi na lody Ekipa. Zostały one stworzone we współpracy z Frizem – jednym z najpopularniejszych youtuberów w Polsce. Od kilku tygodni lody, jeśli tylko pojawią się w sklepie, błyskawicznie z niego znikają.

Okazuje się, że teraz na lody będzie można zapolować w najpopularniejszych sieciach sklepów. Od dziś, 22 kwietnia, lody Ekipa dostępne są w niektórych sklepach sieci Biedronka. Ich cena również jest konkurencyjna, ponieważ kosztują 1,69 zł za sztukę. Oferta obowiązuje jednak tylko do 28 kwietnia lub do wyczerpania zapasów.

To nie wszystko. Od poniedziałku, 26 kwietnia, lody Ekipa będą dostępne także w Lidlu. Tam również mają być one dostępne do 28 kwietnia lub do wyczerpania zapasów.

Źr.: Money.pl