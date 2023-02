Do nietypowej sytuacji doszło w Łodzi. Kobieta, która poszła wyrzucić śmieci, znalazła egzotyczne zwierzę. Co ciekawe, zabrała je do domu.

O zdarzeniu informuje łódzka straż miejska, w zasadzie działający w jej ramach Animal Patrol. Jego przedstawiciele informują o nietypowej sytuacji, której bohaterką została jedna z mieszkanek łódzkiego osiedla przy ulicy Lnianej.

Kobieta, jak gdyby nigdy nic, poszła wyrzucić śmieci. Widok, który zastała na miejscu był jednak dla niej szokujący. Okazało się bowiem, że na jednym z kontenerów znajdowało się egzotyczne zwierzę.

Co istotne, kobieta się nie przestraszyła. Mało tego, wykazała się ogromną empatią i zabrała zwierzę do swojego domu. Zdała sobie sprawę, że jest ono wychłodzone i potrzebuje pomocy.

Łódź: kobieta znalazła egzotyczne zwierzę na śmietniku

– W dniu 9 lutego na jednym z łódzkich śmietników,osoba zgłaszająca znalazła węża. Z uwagi na temperaturę panującą w okresie zimowym, zwierzak było ”nieco” wychłodzony. Kobieta, która go znalazła, zabrała do domu i wezwała na miejsce AP – czytamy na stronie łódzkiego Animal Patrolu.

Wiadomo również, co stało się ze zwierzęciem. Wąż zostały przewieziony do ZOO. – Węża przewieziono do SNAKE ZOO, gdzie ustalono, że ślicznotka ze zdjęć to dziewczyna, wiek około 1,5 roku – napisano.

