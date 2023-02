Anita Werner to czołowa dziennikarka TVN. Ostatnio prezenterka zaskoczyła internautów swoim zdjęciem z młodości. Była żona Krzysztofa Ibisza uważa nawet, że na fotografii przypomina słynną gwiazdę Hollywood.

Anita Werner to czołowa postać sfery informacyjnej stacji TVN. Prezenterka pracuje u tego nadawcy od lat i zdobyła już liczne grono fanów. Jednocześnie jest aktywna w mediach społecznościowych.

To właśnie na Instagramie, prezenterka „Faktów” TVN opublikowała ostatnio zdjęcie sprzed lat. To kadr z sesji dla „Twojego stylu” z 2014 roku. Werner pozuje na nim w czarnym golfie i czarnych spodniach na białym tle. Na fotografii ma znacznie ciemniejsze włosy niż obecnie oraz mocny makijaż.

Anita Werner pokazała zdjęcie sprzed lat. Była żona Ibisza twierdzi, że jest podobna do wielkiej gwiazdy Hollywood

Fani są zachwyceni zdjęciem. Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Wiele osób zwraca uwagę na elegancki styl, który już wówczas prezentowała Werner. „Piękna pamiątka” – napisała Agata Rubik.

Jeszcze ciekawiej zareagowała była żona Krzysztofa Ibisza – Anna Nowak-Ibisz. Porównała ona prezenterkę do wielkiej gwiazdy Hollywood. „Charlize Theron! Patrz, Anita, jak ciemny kolor włosów natychmiast wyciągnął niesamowite podobieństwo” – napisała.

Jednak nie wszyscy zgodzili się z tym porównaniem. „Każdy widzi co chce – kogo chce. Te porównania do Charlie Theron to po prostu jakaś iluzja. Kolor włosów niczego nie zmienia” – napisała inna osoba.

Przeczytaj również: