W sobotnie losowanie gry Lotto Plus odbyło się około godziny 22:00 — jeden z graczy w Polsce wytypował wszystkie liczby i wygrał 1 000 000 zł.

Zakład zrealizowano w standardowej wersji gry: gracz wykupił pojedynczy kupon za 4 zł (zakład główny + dodatek Lotto Plus), co przyczyniło się do tej imponującej nagrody. Choć zwycięzca pozostaje anonimowy, informacje wskazują, że był to jedyny „szóstka” w tym losowaniu Lotto Plus — co czyni wygraną wyjątkową.

Takie przypadki zdarzają się niezwykle rzadko. Szansa na trafienie „szóstki” w Lotto to zaledwie 1 do prawie 14 milionów, a mimo to szczęśliwiec z Polski zdołał pokonać te statystyki. Dla wielu osób taka historia to dowód, że nawet niewielka stawka może odmienić życie – wystarczy odrobina szczęścia i właściwe liczby.

To kolejny przykład ogromnego szczęścia w grach liczbowych, które mimo wszystko pozostają grą losową.

