Prezydent Rosji Władimir Putin ponownie pojawił się publicznie w mundurze, tym razem przed dowódcami Armii Federacji Rosyjskiej. Jak podało rosyjskie Ministerstwo Obrony za pomocą komunikatu na platformie X, Putin wystosował wytyczne dotyczące działań na Ukrainie.

– Aby zminimalizować niepotrzebne ofiary, proszę o podjęcie wszelkich możliwych działań, aby zapewnić poddanie się ukraińskich żołnierzy (chcących złożyć broń) – powiedział Władimir Putin, rosyjski dyktator.

W komunikacie dodano, że „historycznie armia rosyjska zawsze okazywała miłosierdzie pokonanemu wrogowi”, co wpisuje się w narrację propagandową Kremla, mającą przedstawiać rosyjskie siły jako skłonne do okazywania – rzekomo – litości oraz humanitaryzmu w konflikcie.

Do wpisu przypisano zdjęcie Putina siedzącego przed generałem Walerij Gierasimow, szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych FR, co podkreśla ryzykowną symbolikę — pojawienie się przywódcy w mundurze sugeruje eskalację i poważne sterowanie operacjami wojennymi.

Wypowiedź Putina — kierowana bezpośrednio do dowództwa wojskowego — stanowi dowód na to, że Kreml zmierza do zmiany taktyki na Ukrainie, próbując wypalić opór zniechęceniem po stronie ukraińskiej. Propozycja poddania się wrogich żołnierzy brzmi jak element strategii psychologicznej, a pojawienie się Putina w mundurze podkreśla powagę sytuacji. Dla Zachodu to sygnał, iż Rosja może przygotowywać nowe fazy działań – nie tylko militarne, lecz także informacyjne.

