Serwis lublin112.pl donosi o dramatycznym zdarzeniu, do którego doszło w gminie Rejowiec Fabryczny. Mężczyzna został postrzelony w głowę.

Do zdarzenia doszło w piątek 1 listopada ok. godziny 15:00 w miejscowości Gołąb położonej w gminie Rejowiec Fabryczny (powiat chełmski). Do służb dotarło zgłoszenie o mężczyźnie, który miał zostać postrzelony w głowę.

Na miejsce natychmiast pojechał oddział ratunkowy. Do zdarzenia skierowano też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowanego mężczyznę w trybie pilnym przetransportowano helikopterem ratunkowym do szpitala w Lublinie.

Nie do końca wiadomo, co dokładnie wydarzyło się w miejscowości Gołąb. Obecnie policja pracuje nad ustaleniem okoliczności zdarzenia. Zatrzymano jedną osobę. Śledczy analizują czy mieliśmy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem, czy jednak związek ze zdarzeniem maja osoby trzecie.

Obrażenia, które odniosła osoba z raną postrzałową głowy określane są jako „poważne”.

