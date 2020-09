Lubelski doktor i senator Grzegorz Czelej podczas środowej konferencji prasowej poinformował, że zakończono produkcję pierwszej serii leku. Polityk przekonuje, że to pierwszy na świecie lek na Covid-19, „który działa”. Teraz trafi do badań klinicznych.

W środę podczas specjalnej konferencji prasowej ogłoszono wyniki badań i zakończenie produkcji pierwszej serii leku. „Jako pierwsi na świecie mamy lek na Covid-19, który działa. Zawiera przeciwciała neutralizujące koronawirusa, czyli zabijające go” – mówił Czelej. Przełomowe badania nad jego skutecznością w ostatnich dniach przeprowadził profesor Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ.

„Sprawdziliśmy na polu walki, na ile ten preparat, czyli przeciwciała wyizolowane z krwi ozdrowieńców, faktycznie hamują zakażenie wirusem SARS-CoV-2, a na ile jest to preparat dezaktywności.” – wyjaśnił Pyrć. „Wyniki, które otrzymaliśmy wskazują, że faktycznie mamy hamowanie wirusa na bardzo wysokim poziomie, co pozwala mieć nadzieję, że przygotowany produkt spełni oczekiwania nas wszystkich” – podkreślił.

Pierwszy lek na Covid-19 produkuje spółka Biomed Lublin. „Produkt opracowany przez Biomed nie jest nowy, ma znany profil bezpieczeństwa, był podawany wcześniej pacjentom” – zaznaczył naukowiec.

Lek na Covid-19 trafi do badań klinicznych

Lek na Covid-19 trafi teraz do badań klinicznych. Te przeprowadzą naukowcy w czterech placówkach: w Lublinie, Bytomiu, Białymstoku i Warszawie. Badania potrwają najprawdopodobniej kilka miesięcy. Jeśli przejdą pomyślnie, Polska będzie pierwszym krajem na świecie posiadającym skuteczny lek „neutralizujący wirusa”. Jako pierwsi otrzymają go chorzy Polacy.

„Tego leku nie ma bez osocza, nie można go stworzyć sztucznie. Prosimy dawców o zgłaszanie się do oddawania osocza. Nie mamy jeszcze informacji czy i kiedy kolejne partie do nas dotrą. Być może wkrótce otrzymamy kolejne osocze” – tłumaczył Marcin Piróg, prezes zarządu Biomed Lublin.

Źr. Polsat News; twitter