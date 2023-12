Zbliżają się święta, a co za tym idzie, zgodnie z katolicką tradycją, będziemy dzielić się opłatkiem. Niektórzy kupują go w hipermarketach. Co o tym sądzi ksiądz?

Opłatek powinien znaleźć się na wigilijnym stole. Wtedy z rodziną możemy się nim przełamać i złożyć sobie życzenia. Opłatek jest zwykle kolportowany przez rady parafialne do mieszkań, ludzie kupują go też bezpośrednio w kościołach.

Od niedawna opłatek jest dostępny także w hipermarketach. Okazuje się, że Polacy chętnie go kupują, jednak czy jest on zgodny z kościelnymi obwarowaniami? Głos w tej sprawie zabrał duchowny.

Ksiądz Bartosz Rajnowski z Archidiecezji Przemyskiej udzielił wywiadu dla serwisu o2.pl. Podczas rozmowy odniósł się do kwestii nabywania przez wiernych opłatków w sklepach wielkopowierzchniowych.

Kupują opłatek w hipermarketach. Co o tym sądzi ksiądz?

– Opłatek to element tradycji Kościoła katolickiego. Powinien być pobłogosławiony i wypiekany zgodnie z uznaną recepturą – z czystej mąki i wody, bez żadnych dodatków – powiedział ks. Rajnowski.

Duchowny przyznał jednocześnie, że nie mamy pewności, iż opłatek dostępny w hipermarketach spełnia wszystkie wymogi kościelne. Ksiądz wskazał jednak, gdzie możemy nabyć opłatek, co do którego wątpliwości mieć nie powinniśmy.

– Nie mamy pewności, że opłatek kupowany w hipermarkecie jest zgodny z taką recepturą. Egzemplarze, które spotkamy w parafiach czy np. księgarniach katolickich, już owszem – powiedział ksiądz w rozmowie o2.pl tłumacząc tym samym, z czym wiąże się kupowanie opłatka w marketach.

