Krzysztof Stanowski bez ogródek wypowiedział się na temat zachowania przedstawicieli stacji TVN. Jego wpis w serwisie „X” jest okraszony wymownym wulgaryzmem.

Wszystko zaczęło się od wpisu stacji TVN24 w serwisie społecznościowym „X” (dawny Twitter). Przedstawiciele stacji telewizyjnej zapowiedzieli, iż o godzinie 13:00 na płatnej platformie TVN24 GO będzie można obejrzeć… transmisję z pogrzebu 14-letniej Natalii, dziewczyny, która zamarzła w Andrychowie.

Krzysztof Stanowski udostępnił wpis na swoim profilu i mocno uderzył w stację TVN24. Nie bawił się przy tym w dyplomację, ponieważ użył wulgaryzmu i nie miał z tego powodu wyrzutów sumienia.

Stanowski miażdży TVN, stacja reaguje na krytykę

Stanowski nie był jedyną osobą, która mocno uderzyła w TVN24 po zapowiedzi relacji wideo z pogrzebu 14-letniej dziewczyny. W efekcie przedstawiciele stacji, pod naporem krytycznych komentarzy, wydali oświadczenie.

– Od początku, jako redakcja, jesteśmy głęboko poruszeni historią Natalii. Szeroko relacjonowaliśmy ją na naszej antenie i w portalu, pozostając w stałym kontakcie z rodziną. W porozumieniu z nią zdecydowaliśmy się także, na relacjonowanie uroczystości pogrzebowych. Za tymi decyzjami stoi nasza wspólna troska o to, by historia Natalii nigdy się nie powtórzyła. Byśmy – wstrząśnięci tą tragedią – potrafili w przyszłości, systemowo i po ludzku, reagować na krzywdę drugiego człowieka. Komunikat zapowiadający transmisję z pogrzebu był niefortunny, za co przepraszamy – napisano w komunikacie.

Od początku, jako redakcja, jesteśmy głęboko poruszeni historią Natalii. Szeroko relacjonowaliśmy ją na naszej antenie i w portalu, pozostając w stałym kontakcie z rodziną. W porozumieniu z nią zdecydowaliśmy się także, na relacjonowanie uroczystości pogrzebowych. Za tymi… — TVN24Newsroom (@TVN24Newsroom) December 5, 2023

Przeczytaj również: