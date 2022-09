W poniedziałek Aleksandr Łukaszenka poprowadził otwartą lekcję historii transmitowaną na żywo do wszystkich szkół i uczelni na Białorusi. W swoim wystąpieniu poruszył jednak również bieżące sprawy i nie omieszkał wpleść gróźb pod adresem Polski.

Łukaszenka zagroził pozyskaniem broni atomowej z Rosji w przypadku „zagrożenia” z Polski. „Białoruś zwróci się do Rosji z prośbą o dostęp do broni jądrowej w przypadku agresji lub w odpowiedzi na zamiary USA sprowadzenia takiej broni do Polski” – oświadczył białoruski dyktator.

„Taktyczna broń nuklearna. Nie teraz, nie jutro, nie pojutrze. Ale jeśli Białoruś zostanie nagle zaatakowana lub jeśli Amerykanie nadal będą promować tę broń w Polsce, to my też powinniśmy ją mieć” – oświadczył Łukaszenka.

Przywódca przypomniał, że niedawno przystosowano niektóre białoruskie samoloty wojskowe do przenoszenia broni nuklearnej. „Trzymamy tę kwestię na uboczu, bo Amerykanie przestali i nie próbują sprowadzać do Polski swojej broni jądrowej” – przyznał Łukaszenka.

„Białoruś nie eskaluje napięć, ale będzie się bronić w każdy możliwy sposób” – podsumował.

Źr. dorzeczy.pl