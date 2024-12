Aleksandr Łukaszenka przyznał, że jego administracja odczuwa zaniepokojenie sytuacją na granicy z Polską. Chodzi o rzekome zagrożenie ze strony coraz większych sił NATO gromadzących się w tym regionie.

Łukaszenka twierdzi, że to zagrożenie „większe, niż walcząca Ukraina”. „Jesteśmy poważnie zaniepokojeni sytuacją w Europie Zachodniej, zwłaszcza na naszych granicach, w szczególności z Polską i Litwą. Uważamy, że jest to większe zagrożenie niż to ze strony walczącej Ukrainy” – powiedział.

„Wojska z Polski i Litwy są rozmieszczane około 15 kilometrów – rzut kamieniem – od granicy, a wojska NATO z innych krajów, w tym z Niemiec, są tam również ściągane” – stwierdził.

Łukaszenka stwierdził również, że sytuacja jest tym bardziej niepokojąca, że Polska czyni bardzo duże inwestycje w dziedzinie obronności. „Jesteśmy tym bardzo zaniepokojeni, ponieważ stanowi to zagrożenie dla naszych wspólnych sił” – powiedział.

Źr. dorzeczy.pl