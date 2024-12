Szokujące zdarzenie, o którym donosi portal InfoPrzasnysz. W wyniku wypadku w miejscowości Mącice zginęły cztery osoby.

Portal donosi, że w miejscowości Mącice w gminie Chorzele doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Do zdarzenia doszło w nocy z 29 na 30 listopada. Jeden z samochodów stanął w płomieniach. Cztery osoby zginęły na miejscu, jedna trafiła do szpitala.

– W wypadku śmierć poniosły dwie osoby podróżujące Skodą, 27-letnia kobieta i 27-letni mężczyzna, mieszkańcy powiatu olsztyńskiego oraz 2 mężczyzn jadących VW 31 i 48-latek. Trzeci mężczyzna 36-latek podróżujący VW z ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. Szczegółowe okoliczności wypadku są obecnie wyjaśniane przez przasnyskich śledczych – napisała w komunikacie policja.

Na miejscu akcji, niedługo po zdarzeniu, działały dwa zespoły JRG Przasnysz i 2 JRG Szczytno, 4 jednostki OSP z terenu powiatu przasnyskiego, jednostka OSP z Wielbarka, 4 Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz policja.

