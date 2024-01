Maciej Stuhr zamieścił wpis w serwisie Facebook. Odniósł się w nim do Jana Pietrzaka i jego niedawnych skandalicznych słów na temat migrantów.

– Mam okrutny żart. Oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki dla imigrantów, w Auschwitz, Majdanku, Treblince, Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców i tam będziemy zatrzymywać tych imigrantów, wpychanych nam nielegalnie przez Niemców – stwierdził całkiem niedawno Jan Pietrzak na antenie Telewizji Republika.

Niniejsza wypowiedź wywołała gigantyczne oburzenie wśród społeczeństwa. Satyryk znalazł się natomiast pod dużym ostrzałem. Głos w tej sprawie zabrał Maciej Stuhr, aktor i satyryk.

Co ciekawe, Stuhr nie odnosił się bezpośrednio do słów Pietrzaka. Nawiązał do faktu, iż Pietrzak przez media jest określany mianem „satyryka”. Zdaniem aktora jest to kompletnie nieuprawnione. Dlaczego?

– Nazywanie Jana Pietrzaka satyrykiem jest obraźliwe dla satyryków. Ten facet nie powiedział nic zabawnego od… nigdy – napisał Maciej Stuhr na swoim profilu społecznościowym w serwisie Facebook.

Pod wpisem aktora zaroiło się od komentarzy internautów. – Za to doskonale potrafi się śmiać z tego, co sam powiedział, co z zasady dyskwalifikuje każdego, kto chce uchodzić za satyryka – ocenił jeden z nich. – Panie Macieju, dawno, dawno temu satyra Pana Pietrzaka była cenna. Niestety na przestrzeni lat coś mu się pozmieniało i zdecydowanie powinien „ze sceny” zejść – podsumowała pani Teresa.

