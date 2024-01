W Nowy Rok stado zwierząt spacerowało drogą na trasie od Wlewska do Piaseczna w gminie Lidzbark. Informacja o tym dotarła do policjantów, którzy czuwali nad bezpieczeństwem zwierząt i uczestników ruchu drogowego do czasu przyjazdu właściciela. Jak się okazało, zwierzęta wystraszone strzałami petard wybiegły po sylwestrze z ogrodzonej posesji.

„Stado zwierząt wędruje drogą” – takiej treści zgłoszenie otrzymał oficer dyżurny Komisariatu Policji w Lidzbarku od uczestnika ruchu drogowego. Zdarzenie miało miejsce w Nowy Rok tuż po 7:00. Na trasę od Wlewska do Piaseczna skierowano policyjny patrol z Lidzbarka, który na drodze wojewódzkiej nr 544 zauważył idące drogą stado zwierząt, w tym konie, kucyki i osiołka.

Policjanci ustalili i powiadomili właściciela zwierząt, który dojechał na miejsce wraz z pracownikiem w celu wyłapania zwierząt. Do czasu przyjazdu właściciela policjanci w radiowozie czuwali nad bezpieczeństwem zwierząt i innych uczestników ruchu. Jak ustalono, zwierzęta uciekły po sylwestrze wystraszone wystrzałami fajerwerków i petard.

Z uwagi na zaistniałe zagrożenie policjanci pouczyli właściciela zwierząt o obowiązku właściwego zabezpieczenia zwierząt.

Źr. Policja Działdowo