Niedawno media obiegła informacja, że Radosław Majdan zaraził się koronawirusem. Celebryta i były sportowiec w rozmowie z WP Sportowymi Faktami przedstawił dramatyczny opis jego zmagań z chorobą. Były bramkarz przyznał, że to najgorsza choroba, jaką w życiu przechodził, a jego stan okazał się na tyle poważny, że konieczna byłą hospitalizacja.

Majdan w rozmowie z dziennikarzem portalu poinformował, że w dalszym ciągu przebywa w szpitalu i najgorsze ma już za sobą. „Przyznam jednak, że koronawirus totalnie mnie rozłożył” – przyznał. „Potwornie mnie osłabił. Do tego stopnia, że nie byłem w stanie wejść pod prysznic i się wykąpać. Takiego zmęczenia nie czułem nigdy w życiu, a przecież grałem kilka lat w piłkę i raczej się nie oszczędzałem.” – mówił były sportowiec.

Były bramkarz dodał, że oprócz tego dochodziły różne bóle, ale najgorszy był ból głowy. „Rozrywało mi ją. Przez kilka dni leżałem w domu, w zasadzie ciągle spałem. Tylko to dawało mi ulgę. Myślałem, że będzie coraz lepiej, a było tylko gorzej.” – wspomina Majdan.

Majdan: „Koronawirus zaatakował naprawdę mocno”

Dalej było już tylko gorzej, a jego stan szybko ulegał pogorszeniu. „Doszedł nienaturalny kaszel, dusiło mnie. Do tego stan podgorączkowy, apatia. Brałem antybiotyk, ale nie pomagał. Po kilku dniach w domu stwierdziłem, że nie ma już na co czekać i trzeba jechać do szpitala” – opisuje Majdan.

„U mnie szczególnie rozwinęło się zapalenie płuc. Po każdym oddechu dostawałem ataków kaszlu. Na początku choroby czułem osłabienie, w pewnym momencie wydawało się, że stan zdrowia się poprawia, ale później koronawirus zaatakował naprawdę mocno.” – wspomina Majdan. „Miałem poczucie, że jest ze mną bardzo nie w porządku. Tak jak jeszcze nigdy nie było” – przyznał. Obecnie były sportowiec czuje się już lepiej i powoli wraca do zdrowia.

Rekord zakażeń

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 13 632 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Ponad 2 tysiące przypadków odnotowano w województwie mazowieckim.

Resort poinformował również o śmierci 153 osób zakażonych koronawirusem. „Z powodu COVID-19 zmarło 16 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 137 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 228 318 przypadków zakażenia koronawirusem. 4 172 osoby nie żyją a 105 092 uznano za wyzdrowiałe.

