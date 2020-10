Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki ogłosił nowe obostrzenia mające przeciwdziałać skutkom pandemii koronawirusa. Podczas konferencji prasowej szef rządu nie wykluczył jeszcze dużo radykalniejszych restrykcji. Pojawiła się nawet groźba „głębokiego lockdownu”.

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej ogłosił kolejne obostrzenia. To odpowiedź na rosnącą ciągle falę nowych przypadków. Już od soboty 24 października cała Polska zostanie objęta czerwoną strefą. Od poniedziałku do szkół w całym kraju nie pójdą uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych. Przechodzą oni w tryb nauki zdalnej. Ponadto, dzieci i młodzież do 16 roku życia pomiędzy godziną 8:00 a 16:00 nie mogą wychodzić poza dom bez opieki osoby dorosłej.

„Nasze działania muszą być bardzo zdecydowane, dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż jeszcze miesiąc temu. 23 września poziom zachorowań oscylował wokół tysiąca (…), dzisiaj ta liczba zbliża się do 15 tysięcy dziennie” – mówił premier Morawiecki. Szef rządu przyznał, że spośród 18 tys. łóżek dla chorych na Covid-19, zajętych jest niespełna 11 tys. „Cały czas jeszcze ten bufor jest, ale nas bardzo niepokoi tempo przyrostu: musimy zahamować przyrosty zakażeń” – powiedział.

Morawiecki ostrzega przed „głębokim lockdownem”

„Obostrzenia będą miały swój skutek za 10-14 dni” – zapowiedział premier. Gdyby one jednak nie zadziałały, trzeba będzie dokonywać „głębszego zamknięcia poszczególnych dziedzin życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego”.

„Na razie są jeszcze dostępne łóżka z respiratorami, to jest około 40 procent. Ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli nie nastąpi wypłaszczenie, zahamowanie przyrostu zakażeń, jeśli będą potrzebne dalsze drastyczne kroki – jak zamknięcie granic, jak było wiosną, czy różne zakazy przemieszczania się, albo głęboki lockdown, zamknięcie bardzo wielu dziedzin życia gospodarczego – to trzeba będzie się na taki krok zdecydować” – ostrzegł Morawiecki.

Rekord zakażeń

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 13 632 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Ponad 2 tysiące przypadków odnotowano w województwie mazowieckim.

Resort poinformował również o śmierci 153 osób zakażonych koronawirusem. „Z powodu COVID-19 zmarło 16 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 137 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 228 318 przypadków zakażenia koronawirusem. 4 172 osoby nie żyją a 105 092 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. rmf24.pl; wmeritum.pl