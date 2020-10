Premier Mateusz Morawiecki ogłosił kolejne obostrzenia mające na celu walkę z pandemią koronawirusa. Szef rządu pytany był między innymi o kwestię zamknięcia cmentarzy w dniu 1 listopada.

Przejście uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w tryb edukacji zdalnej, zamknięcie stacjonarnej gastronomii czy ograniczenia dla seniorów – to tylko niektóre obostrzenia, które od soboty będą obowiązywać w Polsce. Cały kraj trafi również do strefy czerwonej.

Szef rządu pytany był między innymi o kwestię ewentualnego zamknięcia cmentarzy w dniu 1 listopada. Uroczystość Wszystkich Świętych to dzień, w którym miliony Polaków w całej Polsce podróżują, by odwiedzić groby swoich bliskich. W tym roku może być to szczególnie niebezpieczne.

Premier poinformował, że póki co podtrzymana jest decyzja o tym, by nie zamykać cmentarzy w dniu 1 listopada. Szef rządu zaapelował jednak, by w tym dniu powstrzymać się od podróżowania i zostać w domu, a ewentualne wizyty na cmentarzach rozłożyć na dłuższy okres.

Jednocześnie, Mateusz Morawiecki nie wykluczył, że w przyszłym tygodniu zostanie podjęta decyzja o tym, by cmentarze jednak zamknąć. Będzie to zależało od dalszych ewentualnych wzrostów liczby zakażeń w naszym kraju.

Czytaj także: Cała Polska czerwoną strefą. Rząd ogłosił nowe obostrzenia

Źr.: Twitter/Ministerstwo Zdrowia