Makijaż dla 9-letniego dziecka budzi ogromne kontrowersje. Tak samo jak strój małej dziewczynki, która została przygotowana do przyjęcia pierwszej komunii świętej. Makijażystka Tasha Keemy spotkała się z falą krytyki po tym, jak opublikowała efekty swojej pracy na TikToku.

Pierwsze komunie święte zaczynają przypominać wesela. O ogromnym przepychu informują media w Polsce. Jednak okazuje się, że problem jest znacznie poważniejszy i nie dotyczy wyłącznie naszego kraju.

Makijaż dla 9-letniego dziecka wstrząsnął internautami. Krytykują kuriozalny pomysł

Doskonałym przykładem jest Tasha Keemy i jej nagranie udostępnione w mediach społecznościowych. Makijażystka pokazała efekty pracy. Jak informuje portal Wirtualna Polska, chodzi o 9-letnią dziewczynkę, która została przygotowana na uroczystość przyjęcia pierwszej komunii.

Na filmiku pokazano dziecko przed nałożeniem makijażu. W następnym ujęciu widać ją już pomalowaną. Uwagę internautów zwraca także zdumiewający strój – suknia z dekoltem, podobna do sukni ślubnej oraz welon.

Internauci są wstrząśnięci efektami pracy i samym pomysłem, by z dziecka robić dorosłą kobietę. „Naprawdę? Na komunię? To nie ten wiek na takie zapędy” – pisze jeden z komentatorów. „Naprawdę? To pierwsza komunia? Wygląda jak ślub” – dodaje kolejna osoba. Autorka makijażu tłumaczy jednak, że zrobiła go na prośbę rodziców dziewczynki.

