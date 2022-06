Małpia ospa jest już w Polsce. W naszym kraju odnotowano pierwszy przypadek tej choroby. Jakie są jej objawy?

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że pierwszy przypadek małpiej ospy został potwierdzony w Polsce. Choroba, która wcześniej rozwijała się głównie w Afryce, w ostatnich miesiącach rozprzestrzeniała się na kolejne kraje świata. Najwięcej zachorowań poza Afryką odnotowano do tej pory w Wielkiej Brytanii.

Przy tej okazji warto dowiedzieć się, jakie są objawy choroby, o której mówi ostatnio cały świat. W rozmowie z serwisem WP ABC Zdrowie opowiada o nich dr n. med. Sławomir Kiciak, kierownik oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. kard. Wyszyńskiego w Lublinie.

Lekarz przyznaje, że małpia ospa jest chorobą wirusową, dlatego nie należy lekceważyć pewnych symptomów, które przy okazji tego typu schorzeń pojawiają się w pierwszej kolejności.

Małpia ospa w Polsce. Jakie daje objawy?

– Pierwszym sygnałem, że doszło do zakażenia wirusem małpiej ospy mogą być objawy grypopodobne. Takie symptomy są charakterystyczne dla wszystkich chorób wirusowych. Należą do nich: gorączka, dreszcze, bóle głowy i mięśni, osłabienie, uczucie ogólnego rozbicia – mówi dr Kiciak.

Wiadomo również, że pierwsze objawy, jakie daje małpia ospa pojawiają się po ok. 10-12 dniach od zakażenia. Kolejne symptomy to powiększenie węzłów chłonnych oraz charakterystyczna wysypka.

Dr Kiciak przyznaje, że osoba, która zachorowała na małpią ospę powinna bezwzględnie poddać się izolacji. – W tym czasie musimy cały czas się obserwować i przyjmować niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen), które standardowo stosuje się przy przeziębieniu i grypie. Jeśli pojawią się wykwity, natychmiast powinniśmy się zgłosić do lekarza – mówi.

Małpia ospa nie może być również leczona na własną rękę. Należy koniecznie skontaktować się z lekarzem, który podejmie decyzję, co do terapii farmakologicznej. W tym przypadku stosuje się leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, a w niektórych sytuacjach również antybiotyki. Jest to leczenie typowo objawowe. Więcej TUTAJ.