Małpia ospa została już wykryta w 24 krajach. Najwięcej przypadków odnotowano w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Na ten moment w Polsce nie wykryto jeszcze zakażenia, natomiast resort zdrowia uspokaja, że choroby nie można porównywać z koronawirusem.

Małpia ospa jest groźną chorobą odzwierzęcą. Do tej pory wykrywana była przede wszystkim w krajach afrykańskich, natomiast ostatnio przedostała się między innymi do Europy. Ekspertom wciąż nie udało się wyjaśnić, jak doszło do tego, że wirus zaczął rozprzestrzeniać się poza Afryką.

Tymczasem wirus został wykryty już w 24 krajach. Najwięcej przypadków wykryto w Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii – w obu państwach to 106 zachorowań. 74 zakażenia wykryto w Portugalii, 63 w Kanadzie i 21 w Niemczech.

Wśród krajów, w których wykryte zostały przypadki małpiej ospy, są jeszcze Włochy, Stany Zjednoczone, Holandia, Belgia, Francja, Czechy, Szwajcaria, Argentyna, Australia, Dania, Irlandia, Izrael, Słowenia, Szwecja, Austria, Finlandia, Malta, Meksyk oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Czytaj także:Niedzielski o procedurach w przypadku wystąpienia małpiej ospy. „Mamy szczepionkę”

Źr.: Onet