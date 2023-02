Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz nie przebierał w słowach na temat trenera polskiej kadry kobiet w skokach narciarskich. Wprost przyznał, że żałuje wyboru Szczepana Kupczaka na pierwszego trenera.

Od pewnego czasu poziom zawodniczek polskiej reprezentacji kobiecej w skokach narciarskich jest daleki od oczekiwań. Cytowany przez Sportowe Fakty Adam Małysz nie ukrywa, że sytuacja jest trudna. Padły dość mocne słowa na temat Szczepana Kupczaka, pierwszego trenera zespołu.

„Został rzucony na głęboką wodę. Zespół nie funkcjonuje dobrze. Szczepan sam przyznał, że prowadzenie pierwszej kadry kobiet to było dla niego za dużo. Lepiej, gdyby zaczął jako asystent. W jakimś stopniu żałujemy tej decyzji, ale tak naprawdę nie mieliśmy innego wyjścia. Każda z tych zawodniczek chciałaby innego trenera i to jest najgorsze. Proszę mi wierzyć, że ciężko jest znaleźć kompromis” – mówił szczerze Małysz.

„Szczepan dalej może rozwijać się w kierunku szkoleniowca, ale przede wszystkim potrzebuje osoby, która nauczy go pracy jako trenera. Jest po AWF-ie, ma podstawy pracy, ale – tak jak mówiłem – został rzucony na zbyt głęboką wodę. Jeśli będzie miał jednak przy sobie osobę, która nauczy go tego zawodu, to może w przyszłości być bardzo dobrym szkoleniowcem” – zapewnił Małysz.

Były mistrz przyznał, że razem ze współpracownikami poszukuje rozwiązania. Jak zauważa, jednym z nich byłoby zatrudnienie trenera „z nazwiskiem”. „Musiałaby być to osoba topowa, z nazwiskiem, która stworzyłaby system i narzuciła swój styl pracy, a jak się komuś nie podoba, to do widzenia. To, co sprawdza się u mężczyzn, nie działa u nas w skokach kobiet. Są jednak opory, bo za dużo dziewczyn do skakania nie ma i bardziej naciska się na to, że szkolenie powinno iść od dołu i zacząć od pracy w Szkole Mistrzostwa Sportowego” – przyznał Małysz.

Źr. WP Sportowe Fakty