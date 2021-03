Mandat za brak maseczki niejednokrotnie był kwestionowany, a co więcej osoby nieprzyjmujące go często wygrywały później w sądach. Tym razem to się zmieni, o czym informuje Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. W komunikacie wskazano, że władze poprawiły wcześniejszą wadliwą podstawę prawną.

Iustita powołuje się na komentarz biura Rzecznika Praw Obywatelskich, który przyznał, że mandat za brak maseczki jest już w pełni zgodny z prawem. „Przez wiele miesięcy rzeczywiście podstawa prawna obowiązku noszenia maseczki była wadliwa, ale od grudnia jest to uregulowana poprawnie. Obowiązek wynika już z ustawy” – czytamy.

Ile wynosi mandat za brak maseczki?

„Powszechny nakaz zakrywania nosa i ust został bowiem wprowadzony początkowo z przekroczeniem granic upoważnienia ustawowego” – czytamy dalej. „Naprawiając ten błąd, Sejm uchwalił 28 października 2020 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. W art. 15 pkt 2 lit. c tej ustawy wprowadzono zmianę w art. 46b ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, polegającą na dodaniu do art. 46b punktu 13.” – dodano.

W związku z tym najnowsze rozporządzeniem z 19 marca 2021 r. już w pełni legalnie wprowadza obowiązek noszenia maseczki. Ustawodawca przewidział jednak wyjątki. Maseczek nie trzeba nosić w domu, w lesie, parku i na plaży, we własnym aucie, czy podczas egzaminów. Mandat za brak maseczki wynosi 500 zł.

Nowe zakażenia

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 35 143 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Mamy więc kolejny rekord zakażeń – tak wielu zachorowań nie było od początku pandemii. Resort poinformował również o śmierci 443 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 125 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 318 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 2 189 966 przypadków zakażenia koronawirusem. 51 305 osób nie żyje a 1 747 223 uznano za wyzdrowiałe.

