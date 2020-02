Marcin Gortat ogłosił koniec kariery. – Odchodzę na emeryturę, kończę moje granie profesjonalne – powiedział w rozmowie z TVP Info. Utytułowany koszykarz postawił przed sobą nowy cel…

Ostatnim zespołem polskiego koszykarza był Los Angeles Clippers. 7 lutego 2019 roku Gortat został zwolniony poprzez wykupienie kontraktu przez klub. Od tego czasu czekał na interesującą ofertę z NBA. W rozmowach z mediami podkreślał, że jeżeli nie otrzyma satysfakcjonującej propozycji, zakończy karierę.

Swoją decyzję potwierdził w rozmowie z TVP Info. Koszykarz zwrócił się do swoich fanów. – Chciałbym krótko powiedzieć kibicom, że dziękuję za wsparcie, za to co dla mnie robili przez tyle lat. Myślę, że jest nie fair w stosunku do nich przeciąganie tej decyzji – podkreślił.

Gortat wyjaśnił, że w ostatnich miesiącach otrzymywał „drobne” oferty od zespołów z NBA. Jednak żadna z propozycji nie była dla niego interesująca.

Przypomnijmy, że Gortat był związany z NBA od 2007 roku. Już dwa lata poźniej grał w Orlando Magic, jako zmiennik Dwighta Howarda. Następnie występował w Phoenix Suns ze słynnym Stefe’em Nashem.

Po odejściu z Suns, przeniósł się do Washington Wizards, gdzie spędził pięć lat. To właśnie z waszyngtońskiego klubu trafił do swojej ostatniej drużyny Los Angeles Clippers. Portal TVP Info wyliczył, że Gortat podczas swojej kariery zarobił ponad 95 mln dolarów. Koszykarz zapowiada, że zamierza poświęcić się działalności charytatywnej.

Źródło: TVP Info