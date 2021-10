W sobotę w Warszawie odbył się Marsz Suwerenności i Wolności pod hasłem „Stop Segregacji Sanitarnej”. Przeciwnicy obostrzeń spotkali się na Placu Zamkowym, a następnie ruszyli w stronę Sejmu. W zgromadzeniu uczestniczyli posłowie Konfederacji.

Marsz „Stop Segregacji Sanitarnej” rozpoczął się w południe na Placu Zamkowym w Warszawie. Po kilku początkowych przemówieniach, uczestnicy ustawili się w kolumnę i pomaszerowali w stronę Krakowskiego Przedmieścia. Marsz zakończył się pod Sejmem.

W zgromadzeniu uczestniczyli politycy Konfederacji. Pojawili się m.in. Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun, Krzysztof Bosak, Robert Winnicki, Artur Dziambor i Jakub Kulesza. Uczestnicy wznosili hasła takie jak „Stop Segregacji Sanitarnej”, „Rząd pod sąd”, „PiS-PO – jedno zło”, a także „Wolność, wybór a nie przymus”.

Przemówienie wygłosił m.in. Jakub Kulesza. „Walczymy o suwerenność, którą nasza klasę polityczna oddaje urzędnikom brukselskim. Walczymy także o wolność, która jest nam odbierana przez naszą klasę polityczną, tą, którą wybraliśmy” – mówił. „Spotykamy się co roku w okolicach 7 października, ponieważ świętujemy odzyskanie przez Polskę niepodległości” – mówił poseł.

Głos zabrał także Krzysztof Bosak. „Od lat protestujemy w obronie podstawowych praw” – mówił. „Doszło do tego, że ludzie, którzy przez ostatni rok chcieli uczciwie zarabiać na swoje życie, musieli konfrontować się z policją. To jest absolutnie nienormalne. Nigdy na to naszej zgody nie będzie” – dodał.

Poseł Dziambor opowiedział z kolei o sytuacji w jednej ze szkół. „W Gdyni, w moim mieście, w jednej ze szkół organizowana jest wycieczka, dzieci dowiedziały się, że jadą tylko te, które są zaszczepione. Rodzice usłyszeli od swoich dzieci, że żądają natychmiastowego zaszczepienia” – mówił polityk. „Napisałem natychmiast do ministerstwa edukacji, że żądam wykładni prawnej mówiącej o tym, że nie ma segregacji sanitarnej w szkołach. Stop segregacji sanitarnej – to jest nasz cel” – podkreślał.

Źr. Polsat News; twitter